Αποκαρδιωτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν τα μέλη του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης, όταν κλήθηκαν να μεταβούν εσπευσμένα στις εγκαταστάσεις του μελλοντικού τους ξενώνα.

Τον συναγερμό σήμανε ένας γείτονας, ο οποίος αντιλήφθηκε την παραβίαση και ενημέρωσε αμέσως τον πρόεδρο του Συλλόγου.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, διαπιστώθηκε πως άγνωστοι δράστες είχαν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στους τοίχους, τις γυψοσανίδες, τους χώρους υγιεινής, καθώς και στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στόχος των βανδάλων ήταν η αποξήλωση και κλοπή χάλκινων καλωδίων, αφήνοντας πίσω τους μια κατεστραμμένη υποδομή.

Ένα έργο κοινωνικής ανάγκης αντιμέτωπο με νέο κόστος

Το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε δομή του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δυναμικότητας εννέα ατόμων, περιήλθε πρόσφατα στη διαχείριση του Συλλόγου έπειτα από παραχώρηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ3, η ανάγκη για τη δημιουργία της νέας δομής φιλοξενίας είναι επιτακτική, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί είκοσι αιτήσεις από οικογένειες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν στέγη και φροντίδα για τα παιδιά τους.

Μέχρι πρότινος, στον χώρο εκκρεμούσαν εργασίες διαμόρφωσης, το κόστος των οποίων είχε υπολογιστεί βάσει προμελέτης στις 350.000 ευρώ.

Πλέον, οι μηχανικοί και οι υπεύθυνοι του Συλλόγου που αξιολόγησαν το μέγεθος του βανδαλισμού εκτιμούν πως οι νέες ζημιές προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος της τάξης των 150.000 ευρώ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και αναζήτηση πόρων

Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη, η διοίκηση του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος προχωρά στην υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων, ζητώντας τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Παράλληλα, τα μέλη του Συλλόγου εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση έκτακτων χρηματοδοτικών πόρων και χορηγιών, ώστε να καλυφθεί το κόστος αποκατάστασης και να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν ταχύτερη λειτουργία της δομής.