Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας συνέβη στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 31 Αυγούστου, όταν μια 18χρονη και ο σύντροφός της, σε συνεργασία με περισσότερα από δέκα άτομα, επιτέθηκαν στον πρώην σύντροφό της και τον πατέρα του, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα.

Η επίθεση ξεκίνησε από μια φαινομενικά αθώα συνάντηση μέσω Instagram, και εξελίχθηκε σε ενέδρα, η οποία κατέληξε σε σφοδρό ξυλοδαρμό μπροστά στα μάτια της μητέρας του 20χρονου θύματος, που προσπάθησε να προστατέψει την οικογένειά της.

Το Ψεύτικο Προφίλ και Η Ενέδρα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 20χρονος γιος του 53χρονου, σε μια προσπάθεια να γνωρίσει μια νέα κοπέλα, συνομιλούσε μέσω Instagram με κάποιον που συστήθηκε ως άγνωστο κορίτσι. Αργότερα, ο ίδιος και ο πατέρας του κανονίζουν να συναντηθούν με αυτήν, μόνο για να ανακαλύψουν ότι πρόκειται για την πρώην του 20χρονου. Η 18χρονη, χρησιμοποιώντας πιθανότατα ψεύτικο προφίλ, προσκάλεσε τον 20χρονο σε ένα «ραντεβού» για να του στήσει παγίδα.

Όταν η οικογένεια έφτασε στο σημείο της συνάντησης, η 18χρονη και η φίλη της πλησίασαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να πείσουν τον 20χρονο να βγει για να συζητήσουν. Αμέσως, η ένταση κλιμακώθηκε, και μέσα σε λίγα λεπτά, περισσότερα από δέκα άτομα περικύκλωσαν το αυτοκίνητο της οικογένειας. Η 18χρονη φώναζε έντονα, και η κατάσταση ξέφυγε όταν ο σύντροφός της και η ομάδα τους επιτέθηκαν σωματικά στους πατέρα και γιο.

Η Βίαιη Επίθεση

Η οικογένεια προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά η ομάδα των επιτιθέμενων δεν τους άφησε.

Η επίθεση άρχισε με το ξυλοκόπημα του 20χρονου γιου από τον σύντροφο της 18χρονης και συνεχίστηκε με την επίθεση στον 53χρονο πατέρα του. Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, η 18χρονη τον χτύπησε με «δολοφονικές κλωτσιές» στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ η ομάδα των επιτιθέμενων συνέχιζε να τον χτυπά αλύπητα.

Ο πατέρας περιέγραψε πως ενώ βρισκόταν στο έδαφος, η 18χρονη του επιτέθηκε με στόχο τα μάτια και το κεφάλι του. Η μητέρα του 20χρονου προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο της και να σταματήσει την επίθεση, ενώ η ίδια υπέστη τραύματα από τα χτυπήματα των επιτιθέμενων. Η βία συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, και οι δράστες σταμάτησαν μόνον όταν οι περαστικοί από κοντινά καταστήματα παρενέβησαν και τους έδιωξαν.

Η Απολογία της 18χρονης και η Δικαστική Απόφαση

Η 18χρονη, κατά την απολογία της, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε κανονίσει το ραντεβού και ότι η οικογένεια του 20χρονου την παγίδευσε με τις φραστικές επιθέσεις της μητέρας του. Όπως είπε, η μητέρα του νεαρού την αποκάλεσε με χυδαία λόγια και η κατάσταση ξέφυγε, με την ίδια να παραδέχεται πως κάλεσε τον σύντροφό της για να την υπερασπιστεί. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της και την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επιβάλλοντας της ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Οι συνέπειες για την οικογένεια και οι κατηγορούμενοι

Η επίθεση άφησε σοβαρές συνέπειες στους θύτες.

Ο 53χρονος πατέρας υπέστη τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και τα πλευρά, ενώ ο 20χρονος γιος του βρισκόταν σε σοκ από το ξυλοδαρμό. Η οικογένεια ανησυχεί για το μέλλον της και για τις αυξανόμενες ενδείξεις βίας στα κοινωνικά δίκτυα και τη νεολαία.

Επιπλέον, οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος άλλων εννέα ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και του συντρόφου της 18χρονης, ο οποίος παραμένει υπό έρευνα για τη συμμετοχή του στην επίθεση.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ το δικαστήριο προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της βίας που εξαπλώνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων.