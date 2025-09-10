Άγρια επίθεση σε ανηλίκους σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή των Συκεών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος που βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι – επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα. Το σημείο γέμισε αίματα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.