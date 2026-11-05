Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με μια θέση στάθμευσης να αποτελεί αφορμή για άγριο καβγά.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 17:00 στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας στην περιοχή της λεωφόρου Στρατού.

Βίντεο από τη συμπλοκή:

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση πάρκινγκ, ο έλεγχος χάθηκε και επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή.