Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/10) στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ένας 12χρονος μαθητής έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα πέντε ανηλίκων, μέσα στον χώρο του δημοτικού γηπέδου «Άλκης Καμπανός», με αποτέλεσμα να διακομισθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 19:05, όταν ο 12χρονος πήγε στο γήπεδο μαζί με έναν φίλο του για να παίξουν ποδόσφαιρο. Μόλις εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, τους πλησίασαν πέντε άλλοι ανήλικοι, οι οποίοι άρχισαν αρχικά να βρίζουν λεκτικά τον 12χρονο και την οικογένειά του.

Όταν ο μαθητής προσπάθησε να ζητήσει εξηγήσεις, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Οι πέντε ανήλικοι του επιτέθηκαν με σφοδρότητα, καταφέρνοντάς του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Κατά την πτώση του, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του στο κάγκελο της πόρτας του γηπέδου, προκαλώντας του αιμορραγία.

Μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ το θύμα κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του. Ο πατέρας έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικοί, στους οποίους ο 12χρονος κατέθεσε ότι αναγνώρισε δύο από τους πέντε επιτιθέμενους, σημειώνοντας πως πρόκειται για συμμαθητές του από το ίδιο Γυμνάσιο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ταυτοποιημένων ανηλίκων, ενώ παράλληλα εργάζονται για την ταυτοποίηση των υπολοίπων τριών μελών της ομάδας.