Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) έξω από σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ3, ομάδα ανηλίκων διαπληκτίζεται, με την κατάσταση γρήγορα να ξεφεύγει και τους νεαρούς να πιάνονται στα χέρια.

Με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα ομάδα ανηλίκων ρίχνει έναν 16χρονο πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και συνεχίζει να τον χτυπά βάναυσα. Ο 16χρονος προσπαθεί να αμυνθεί, αλλά δέχεται βροχή χτυπημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό της Άμεσης Δράσης και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τις Αρχές να διενεργούν έρευνα για το περιστατικό.