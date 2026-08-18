Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 27χρονη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης από τον σύντροφό της. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ.

Γείτονες άκουσαν τις φωνές και τα ουρλιαχτά και αμέσως ενημέρωσαν τις αστυνομικές Αρχές. Όταν οι άνδρες της ομάδας Ζ έσπευσαν στο σημείο, ο 29χρονος αρκέστηκε να πει ότι είχε απλά μια λεκτική αντιπαράθεση με τη σύντροφό του.

Οι αστυνομικοί, όμως παρατήρησαν τις εκδορές στα χέρια και τον λαιμό της γυναίκας, καθώς και το μαυρισμένο μάτι της. Ωστόσο, η 27χρονη αρνούταν να δηλώσει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και στην κατάθεσή της δήλωσε πως δεν θυμόταν τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Ο 29χρονος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τα πάντα συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ η σύντροφός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φόρα που το Α.Τ. Καλαμαριάς ασχολείται με τη βίαια και κακοποιητική του συμπεριφορά.

Η 28χρονη δεν υπέβαλε μήνυση, ούτε δέχθηκε την εγκατάσταση εφαρμογής Panic Button που της πρότειναν οι Αρχές. Αντ’ αυτού έλαβε εξιτήριο μετά τη νοσηλεία της και επέστρεψε σπίτι της.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης, καθώς η δικογραφία που σχηματίστηκε και η διαδικασία που κινείται είναι αυτεπάγγελτή. Οι άνδρες της αστυνομίας συνεχίζουν την έρευνα, καθώς μεγάλη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού της σχέσης του ζευγαριού.

Πηγή: Thestival