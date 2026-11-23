Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ τριών ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου για μια θέση πάρκινγκ…

Το επεισόδιο ξεκίνησε αρχικά ανάμεσα σε δύο άνδρες, έναν 53χρονο με καταγωγή από την Αλβανία και έναν 47χρονο ημεδαπό για μια θέση στάθμευσης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος απείλησε και χτύπησε τον 47χρονο. Στο σημείο προσήλθε και ένας 42χρονος από την Αλβανία προκειμένου να βοηθήσει τον 47χρονο, όμως δέχτηκε και εκείνος χτυπήματα και απειλές με μαχαίρι από τον 53χρονο.

Ο 42χρονος φέρεται να ανταπέδωσε στην επίθεση, χτυπώντας τον άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: Thestival