Σε τροχιά νέων δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας, καθώς η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή μεγάλου συλλαλητηρίου με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 στον Λευκό Πύργο, την ίδια ημέρα που πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και η ομιλία του Πρωθυπουργού.

Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τις ανεξόφλητες ενισχύσεις, τα δεσμευμένα ΑΦΜ και το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής.

«150.000 απλήρωτοι αγρότες» – Οι δηλώσεις των συνδικαλιστών

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι παραγωγοί, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις.

«Η απόφαση ήταν ομόφωνη λόγω των οξυμένων προβλημάτων. Το 1/3 περίπου των αγροτών είναι απλήρωτο, περίπου 150.000 με 158.000 αγρότες παραμένουν απλήρωτοι και με δεσμευμένα τα ΑΦΜ τους. Αποφασίσαμε να κατεβούμε στην έκθεση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στα εγκαίνια του κυρίου Πρωθυπουργού για να τον υποδεχτούμε δεόντως. Το μήνυμα είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο, πλέον έχει υπογραφεί η ταφόπλακά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όλους τους αγρότες σε μαζική συμμετοχή.

«Χειρότερη η κατάσταση από τον χειμώνα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, μιλώντας στην ΕΡΤ3, στάθηκε στη συσσωρευμένη οργή που επικρατεί στην ύπαιθρο.

Ο κ. Σέφης σημείωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση, καθώς είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που διοργανώνεται συλλαλητήριο τέτοιας έκτασης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Επιπλέον, τόνισε ότι η οικονομική κατάσταση των παραγωγών είναι σήμερα χειρότερη σε σύγκριση με τον χειμώνα, εξαιτίας του εκτιναγμένου κόστους παραγωγής, των καθυστερήσεων στις πληρωμές και των ελλιπών ενισχύσεων.

Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, η οικονομική ασφυξία των αγροτών δεν πλήττει μόνο τους ίδιους, αλλά συμπαρασύρει άμεσα και τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας, καθιστώντας απαραίτητη τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.