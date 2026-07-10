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Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα ατόμων με καταγωγή από την Αφρική, στο πλαίσιο ενός καβγά έβγαλαν μαχαίρια.

Ο απολογισμός του αιματηρού επεισοδίου είναι δύο άτομα τραυματισμένα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

 

Πηγή: ThessPost.gr

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