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Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κορδελιού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα ατόμων με καταγωγή από την Αφρική, στο πλαίσιο ενός καβγά έβγαλαν μαχαίρια.
Ο απολογισμός του αιματηρού επεισοδίου είναι δύο άτομα τραυματισμένα.
Στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Πηγή: ThessPost.gr