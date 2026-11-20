Σε εξέλιξη βρίσκεται ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης η δίκη για την υπόθεση του αστυνομικού Θωμά Πουλιόπουλου, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα», αναδεικνύοντας την απίστευτη ταλαιπωρία του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2026, έπειτα από καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους στην ενημέρωσή του για τη διάγνωση καρκίνου στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στο εδώλιο έχει παραπεμφθεί χειρουργός-γιατρός του στρατιωτικού νοσοκομείου, ενώ το Στρατοδικείο αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας εις βάρος του θεράποντος ιατρού από σωματική βλάβη εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Στο παρόν στάδιο, το δικαστήριο συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο 56χρονος αστυνομικός κατέληξε εξαιτίας του καρκίνου και όχι από άλλη αιτία, ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί στη συνέχεια σε άλλο δικαστήριο.

Συγκλονιστική κατάθεση του γιου του στο δικαστήριο

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση του γιου του εκλιπόντος, ο οποίος, μεταφέροντας στο δικαστήριο την εικόνα των τελευταίων μηνών του πατέρα του, δήλωσε πως «πέθανε αργά, βασανιστικά, εγκληματικά».

Ο νεαρός περιέγραψε ότι ο πατέρας του έχασε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει έγκαιρα τη νόσο, επισημαίνοντας: «Ο πατέρας μου πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί. Ο ογκολόγος στη συνέχεια μας είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, η περίπτωσή του θα ήταν ιάσιμη».

Το χρονικό της υπόθεσης που αποκάλυψε η «Ζούγκλα»

Η υπόθεση, την οποία αποκάλυψε η «Ζούγκλα», ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου 2022. Τότε ο εν ενεργεία αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος μετέβη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης σκωληκοειδούς απόφυσης, κατά την οποία ελήφθη ιστός για βιοψία. Ο αστυνομικός επέστρεψε στην καθημερινότητά του, χωρίς όμως να ενημερωθεί ποτέ για τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 19 Δεκεμβρίου 2023, τον κάλεσαν ξαφνικά από το νοσοκομείο για να του ανακοινώσουν ότι η βιοψία εκείνης της επέμβασης έδειχνε πως έπασχε από καρκίνο (αδενοκαρκίνωμα). Ακολούθησαν εξετάσεις και θεραπείες, ωστόσο η νόσος είχε ήδη προχωρήσει σημαντικά, περιορίζοντας δραματικά τις θεραπευτικές του επιλογές.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2024, ο Θωμάς Πουλιόπουλος υποβλήθηκε στην τελευταία του χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Παρότι είχε ενημερωθεί ότι το χειρουργείο θα διαρκούσε περίπου οκτώ ώρες, οι χειρουργοί αναγκάστηκαν να το διακόψουν, καθώς διαπίστωσαν εκτεταμένες μεταστάσεις.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας στην αδελφή του ασθενούς, η χολή του ήταν γεμάτη και αφαιρέθηκε, το παχύ έντερο ήταν γεμάτο εξωτερικά, ενώ είχε προσβληθεί εξωτερικά και ολόκληρο το λεπτό έντερο, το οποίο δεν μπορεί να αφαιρεθεί, καθώς επίσης εντοπίστηκαν δύο εστίες στο ήπαρ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κριθεί μη επιδεχόμενη χειρουργικής αντιμετώπισης και να μην εφαρμοστεί η μέθοδος HIPEC.

Όπως συγκεκριμένα είπε ο επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας στην αδελφή του:

«Ο αδερφός σας έχει εκτεταμένες βλάβες. Η χολή του ήταν γεμάτη, που δεν φαινόταν στην αξονική και την αφαίρεσα. Το παχύ έντερο γεμάτο από την έξω πλευρά. Και άντε το παχύ έντερο μπορούμε να το αφαιρέσουμε, να βάλουμε σακουλάκι (ενν. κολοστομία) κι ο ασθενής να πάει μια ζωή έτσι, γιατί μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το παχύ έντερο, είναι, όμως, γεμάτο και όλο το λεπτό έντερο απ’ έξω κι αυτό δεν μπορεί ν’ αφαιρεθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Επίσης, έχει και δύο εστίες στο ήπαρ. Εγώ καθάρισα ό,τι μπορούσα. Δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε το Hipec, γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν θα είχε αποτέλεσμα κι εσείς θα χρεωνόσασταν άλλα τέσσερα χιλιάρικα (4.000 ευρώ). Η κατάσταση κρίνεται ως μη επιδεχόμενη χειρουργικής αντιμετωπίσεως».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Θωμά Πουλιόπουλου, Νίκος Διαλυνάς είχε μιλήσει τότε στη «Ζούγκλα» για την συγκεκριμένη υπόθεση:

Η μηνυτήρια αναφορά, η παρέμβαση Δένδια και ο θάνατος του αστυνομικού

O ίδιος ο αστυνομικός, ανεβαίνοντας υποβοηθούμενος τα σκαλιά, κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης μηνυτήρια αναφορά κατά συγκεκριμένων γιατρών και κατά παντός υπευθύνου.

Παράλληλα, ο συνήγορος υπεράσπισης Νίκος Διαλυνάς είχε καταγγείλει τη στάση του εισαγγελέα στην προκαταρκτική εξέταση, επισημαίνοντας ότι κάλεσε ως μάρτυρες τον πρώην και τον νυν διοικητή του 424 ΓΣΝΕ, τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής και τη διευθύντρια του παθολογοανατομικού, αφήνοντας εκτός την προταθείσα με τη μήνυση αδελφή του αστυνομικού και απέδωσε ευθύνες μόνο στον χειρουργό που έκανε την επέμβαση, αφήνοντας όπως ανέφερε «τα μεγάλα ψάρια έξω από την υπόθεση», παρά τις προειδοποιήσεις της παθολογοανατόμου προς τη διοίκηση και τη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΣ ότι θα χαθούν ζωές από καρκίνο, οι οποίες είχαν τεθεί τέσσερις φορές στο αρχείο.

Την ίδια ώρα, προκλητική χαρακτήρισε και τη στάση του Ελληνικού Δημοσίου (εκπροσωπούμενου από το Υπουργείο Οικονομικών) στην αγωγή του αστυνομικού, καθώς στο υπόμνημά του υποστήριξε αντιφατικά αφενός ότι η γνωστοποίηση της βιοψίας έγινε «εντός εύλογου χρόνου» (11.12.2022 – 18.12.2023) και αφετέρου ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε «ανωτέρα βία», ζητώντας πραγματογνωμοσύνες και προδικαστική απόφαση και επιρρίπτοντας συνυπαιτιότητα 99% στον ίδιο τον ασθενή επειδή δεν αναζήτησε εγκαίρως τα αποτελέσματα ούτε υποβλήθηκε σε προληπτική κολονοσκόπηση ως άνω των 50 ετών , παρότι, όπως τόνισε ο κ. Διαλυνάς, ο γιατρός τον είχε διαβεβαιώσει ότι επρόκειτο για μια απλή σκωληκοειδίτιδα και ότι θα τον ειδοποιούσε ο ίδιος.

Ακούστε όσα είχε πει στη «Ζούγκλα» ο Νίκος Διαλυνάς:

Όσα είχε πει στη «Ζούγκλα» ο Θωμάς Πουλιόπουλος:

Δύο ημέρες αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου 2024, υπήρξε άμεση αντίδραση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, με εντολή του οποίου ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με πηγές του υπουργείου να τονίζουν ότι εκφράζουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στον αστυνομικό και την οικογένειά του και πως «ουδεμία εξήγηση μπορεί να δικαιολογήσει το συμβάν».

Ο Θωμάς Πουλιόπουλος άφησε τελικά την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου 2026. Σε δήλωσή του εκείνη την ημέρα, ο συνήγορός του, ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς, ο οποίος είχε επισημάνει εξαρχής ότι αν είχε ενημερωθεί εγκαίρως ίσως είχε προλάβει τις μεταστάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο αστυνομικός πέθανε μέσα σε αφόρητους πόνους έπειτα από έναν απίστευτο Γολγοθά, αφήνοντας μόνη την ανάπηρη σύζυγό του που φρόντιζε επί χρόνια και ορφανά τα δύο παιδιά του, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξει κρίση από τη Δικαιοσύνη για όσους ευθύνονται για τον θάνατό του.