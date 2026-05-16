Αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νικόπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική, όπου αντί να… «ανάψει» το γλέντι, «άναψαν τα αίματα», με την Αστυνομία να προχωρά σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών που συμμετείχαν σε γλέντι το οποίο πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής. Μέσα σε λίγα λεπτά, το επεισόδιο κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία φέρονται να ενεπλάκησαν δεκάδες άτομα που βρίσκονταν στον χώρο.

Περίπου 20 άτομα ήρθαν στα χέρια, ενώ δεν έλειψαν και οι ρίψεις αντικειμένων, με ορισμένους να κάνουν χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Από τη συμπλοκή προκλήθηκαν τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση απειλή για τη ζωή των εμπλεκομένων.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από τηλεφωνικές αναφορές πολιτών για εκτεταμένη ένταση στην εκδήλωση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα άτομα τραυματισμένα: μια 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και χτυπήματα στο κεφάλι. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες επιχείρησαν να παρέμβουν ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Μετά το επεισόδιο, αρκετοί από όσους ενεπλάκησαν απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε και εξελίχθηκε η συμπλοκή.