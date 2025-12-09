Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο 424 ΓΣΝΕ, στο πλαίσιο των καθιερωμένων εορταστικών εκδηλώσεων του Νοσοκομείου.

Στην ξεχωριστή αυτή στιγμή συμμετείχαν μέλη του προσωπικού, ασθενείς, καθώς και τα παιδιά που φιλοξενούνται από τον 2ο ΒΝΣ, δίνοντας έναν ιδιαίτερο ανθρώπινο τόνο στην εκδήλωση.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η ώρα που πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση, αφού το εσωτερικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης άναψε … μέρα μεσημέρι, με τον ήλιο «πάνω» από τα κεφάλια των παρευρισκομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιβάλλων χώρος του Νοσοκομείου είχε ήδη στολιστεί και φωτιστεί εδώ και ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί κάποια επίσημη τελετή.

Πηγή: kranosgr.com