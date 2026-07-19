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Λουόμενη γυναίκα ηλικίας 63 ετών ανασύρθηκε χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Τις απογευματινές ώρες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για το περιστατικό.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε το θάνατο της γυναίκας.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.