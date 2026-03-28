Αναβλήθηκε για τις 15 Μαΐου η δίκη των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που κατηγορούνται για προπηλακισμό δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του αγώνα ποδοσφαίρου της ομάδας τους με τον Λεβαδειακό, για τη Σούπερ Λιγκ.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, ανέβαλε εκ νέου την υπόθεση- αυτή τη φορά λόγω απουσίας ενός εκ των κατηγορουμένων. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο αναβολές, η πρώτη μετά από αίτημα των κατηγορουμένων για να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και η δεύτερη λόγω απουσίας μαρτύρων- αστυνομικών και δημοσιογράφων.

Το Δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικούς όρους στους οκτώ παραπάνω μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης και συγκεκριμένα: απαγόρευση εισόδου σε γήπεδο όπου αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ με ταυτόχρονο παρόν στο αστυνομικό τμήμα δύο ώρες πριν την έναρξη αγώνα μέχρι και 2 ώρες μετά τη λήξη του (επιπλέον επιβλήθηκε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις και παρακολούθησης αγώνων όλων των αθλημάτων).

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία- από κοινού με τον νέο Αθλητικό Νόμο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα που ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές και αντιμετωπίζουν τις ίδιες πράξεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ