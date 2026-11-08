Αναβάλλεται μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2027 η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, έπειτα από συνεννόηση με τον αγοραστή του ακινήτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση των συλλογικοτήτων που στηρίζουν την οικογένεια, η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για την αποτροπή της έξωσης.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι μπορεί πλέον να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί η οριστική παραμονή του.

Οι υποστηρικτές της οικογένειας κάνουν λόγο για «μια πρώτη νίκη της αλληλεγγύης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι την Κυριακή στις 10:00 το πρωί η οικογένεια και οι δικηγόροι της θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην κατοικία, επί της οδού Καππαδοκίας 64.

Υπενθυμίζεται ότι το ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 77 και 75 ετών, κινδυνεύει να χάσει την κατοικία στην οποία διαμένει εδώ και περίπου 30 χρόνια, καθώς το ακίνητο εκπλειστηριάστηκε λόγω οφειλών από στεγαστικό δάνειο ύψους 140.000 ευρώ, στο οποίο οι δύο ηλικιωμένοι είχαν μπει εγγυητές για τον γιο τους. Το σπίτι πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη μέσω πλειστηριασμού, με αποτέλεσμα να κινηθεί η διαδικασία έξωσης του ζευγαριού.

Πηγή: thestival.gr