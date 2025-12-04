Με προκλητικότητα και χωρίς ίχνος ντροπής, 48χρονος άνδρας από το Ιράκ επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα μέσα σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη γραμμή 32 των αστικών συγκοινωνιών. Άναυδοι οι επιβάτες και σοκαρισμένοι, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν και πώς να τον κάνουν να σταματήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (3/12) γύρω στις 21.00 το βράδυ, την ώρα που το λεωφορείο κινούταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που μετέβησαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 48χρονο και τον συνέλαβαν.

Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: thestival