Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:35, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών και του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, προκειμένου να παραλάβει τον άνδρα και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας διακομίζεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Άγνωστα τα στοιχεία του άνδρα

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα ή την ηλικία του, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο ακριβώς σημείο του μνημείου σημειώθηκε η πτώση.

Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο και εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε.

Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση σχετικά με το εάν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή γύρω από τον Λευκό Πύργο, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με την κατάσταση του άνδρα και τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης.