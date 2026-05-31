Ώρες αγωνίας και τρόμου βιώνει μια οικογένεια στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όπου αυτή την ώρα εξελίσσεται ένα εξαιρετικά σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ThessPost.gr, ένας άνδρας έχει περικυκλώσει μονοκατοικία της περιοχής, κρατώντας στα χέρια του ένα αλυσοπρίονο σε λειτουργία. Μέσα στο σπίτι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μια μητέρα μαζί με τα ανήλικα παιδιά της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση και αναζητά τον σύζυγο της γυναίκας για προσωπικές διαφορές.

Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός και σπεύδουν εσπευσμένα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αφοπλίσουν τον άνδρα, να εκτονώσουν την κατάσταση και να απομακρύνουν με ασφάλεια τη μητέρα και τα παιδιά.