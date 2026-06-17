Σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 57χρονος. Ο κατηγορούμενος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αναζητώντας κρυψώνα σε μια κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει την Αστυνομία.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης και της εγκατάλειψης του τόπου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο 57χρονος πρέπει να εκτίσει πραγματικά τέσσερις μήνες από την ποινή του, χωρίς δικαίωμα μετατροπής της σε χρηματική. Ωστόσο, επειδή η έφεση που άσκησε είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος.

Το χρονικό του ατυχήματος στο Πανόραμα

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στην περιοχή του Πανοράματος. Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει για να μπει σε πρατήριο καυσίμων, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική λωρίδα. Η κίνηση αυτή οδήγησε στη σύγκρουση με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μια γυναίκα με το τρίχρονο παιδί της.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του και απομακρύνθηκε πεζός. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τελικά κρυμμένο σε μια ρεματιά, αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο. Στον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ανήλθε στα 1,16 mg/l, ξεπερνώντας κατά πολύ το νόμιμο όριο.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 57χρονος αρνήθηκε ότι ήταν μεθυσμένος, ισχυριζόμενος ότι είχε πιει μόνον ένα ποτήρι κρασί, ενώ επικαλέστηκε και ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Όσο για το γεγονός ότι έφυγε από το σημείο, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να εξαφανιστεί, αλλά απομακρύνθηκε προκειμένου να εντοπίσει και να πιάσει τον σκύλο του, ο οποίος είχε βγει από το αυτοκίνητο εξαιτίας της σύγκρουσης.