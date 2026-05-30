Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής (29/5) ένας ξαφνικός ανεμοστρόβιλος σε πίστα kart στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης.

Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στους παρευρισκόμενους στην πίστα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος σάρωσε την περιοχή, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο από το συμβάν