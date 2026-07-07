Μια εξαιρετικά σοβαρή και ευαίσθητη υπόθεση που αφορά την κακοποίηση ανηλίκων έφεραν στο φως οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχημάτισαν βαρύτατη δικογραφία σε βάρος ενός 14χρονου, έπειτα από επίσημη καταγγελία για βιασμό μιας 15χρονης κοπέλας.

Η καταγγελία για τον βιασμό της 15χρονης και το βίντεο-ντοκουμέντο

Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, ο 14χρονος, υπήκοος Αλβανίας, εξανάγκασε με τη βία την 15χρονη ομοεθνή του σε γενετήσιες πράξεις, παρακάμπτοντας πλήρως τη συναίνεσή της.

Το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο σοκ είναι ότι ο ανήλικος κατηγορείται πως βιντεοσκοπούσε τις σκηνές της κακοποίησης, αποτυπώνοντας τις πράξεις του σε ψηφιακό αρχείο.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και κατασχέσεις στα εργαστήρια της Βόρειας Ελλάδας

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αρχές προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 14χρονου κατηγορούμενου, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν διάφορα ψηφιακά μέσα.

Το κατασχεθέν υλικό έχει αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποιεί εργαστηριακό έλεγχο.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.