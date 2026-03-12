Μια οργανωμένη κλοπή με λεία εξοπλισμό μεγάλης αξίας αποδίδεται σε τέσσερις ανήλικους στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από έρευνα της αστυνομίας για διάρρηξη φορτηγού στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι ανήλικοι φέρονται να διέρρηξαν σταθμευμένο φορτηγό και να αφαίρεσαν όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τις 40 χιλιάδων ευρώ.

Για την υπόθεση κατηγορούνται τέσσερα άτομα ηλικίας από 15 έως 17 ετών. Από αυτούς, οι δύο συνελήφθησαν από αστυνομικούς, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, οι ίδιοι ανήλικοι φέρονται να αποπειράθηκαν και να διαρρήξουν κατάστημα στην ίδια περιοχή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

