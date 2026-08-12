Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας 17χρονος, ο οποίος επιχείρησε να εξαπατήσει μια 13χρονη προκειμένου να της αποσπάσει όλα τα κοσμήματα της οικογένειας.

Ο νεαρός τηλεφώνησε στο κορίτσι προσποιούμενος τον τεχνικό εταιρείας οπτικών ινών, ωστόσο η άμεση και παρατηρητική αντίδραση μιας γειτόνισσας ματαίωσε τα σχέδιά του την τελευταία στιγμή.

Το τηλεφώνημα-παγίδα και η εντολή για τα κοσμήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 13χρονη και προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, κατάφερε να την πείσει ότι απαιτείται να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε μια σακούλα.

Αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο νεαρός κατευθύνθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η ανήλικη με σκοπό να παραλάβει τη λεία του.

Η επέμβαση της γειτόνισσας και η σύλληψη

Η απάτη ακυρώθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα μιας γειτόνισσας. Η γυναίκα, βλέποντας τον 17χρονο να κινείται ύποπτα εντός της οικοδομής, κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει και τον έδιωξε από τον χώρο.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς ενώ περιεργαζόταν παρακείμενες κατοικίες. Προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο.