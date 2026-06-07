Τηλεφωνική απάτη με θύμα μια ηλικιωμένη εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Μαΐου σε χωριό της Πέλλας.

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός εκ των βασικών μελών της εγκληματικής ομάδας.

Σε βάρος ενός ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, καθώς αποδείχθηκε ότι λειτουργούσε ως ο «εισπράκτορας» του κυκλώματος, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών του.

Το χρονικό της απάτης και η λεία των χρυσών λιρών

Όπως διαπιστώθηκε, άγνωστος συνεργός τηλεφώνησε στην παθούσα και, παρουσιαζόμενος με την ιδιότητα του λογιστή, της παρουσίασε μια ψευδή οικονομική εκκρεμότητα.

Συγκεκριμένα, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι για να αποφευχθεί η επιβολή ενός δήθεν μεγάλου χρηματικού προστίμου, η ηλικιωμένη έπρεπε να παραδώσει άμεσα όλα τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της, προκειμένου αυτά να υποβληθούν σε «εκτίμηση».

Η ηλικιωμένη γυναίκα ενέδωσε και σύμφωνα με τη δήλωσή της στις αρχές, παρέδωσε στον συνεργό που έφτασε έξω από το σπίτι της 26 χρυσές λίρες καθώς και διάφορα κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται περίπου στις 2.000 ευρώ.

Από την εξέλιξη των ερευνών διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο που μετέβη στο σπίτι και παρέλαβε τον θησαυρό ήταν ο ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου έχουν πλέον ταυτοποιηθεί πλήρως.

Η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Έδεσσας βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αλλά και η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οδηγίες προστασίας από την ΕΛ.ΑΣ. για την αποτροπή νέων κρουσμάτων

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες για χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι.

Να μην πείθονται όταν οι δράστες του δίνουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο τον δήθεν λογιστή,

Να επικοινωνούν άμεσα με τον πραγματικό λογιστή από άλλη τηλεφωνική συσκευή.

Να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η συζήτηση και η διάδοση αυτών των απλών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να σώσει περιουσίες.