Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο ανήλικος που είχε εξαφανιστεί πριν από μερικές ημέρες, εντοπίστηκε σε σπίτι όπου διέμεναν Τούρκοι πολίτες. Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/12), οδήγησε στη σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον, δύο από τους προσαχθέντες Τούρκους κατηγορούνται για αρπαγή ανηλίκου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Η αστυνομία, με τη συνδρομή των ειδικών δυνάμεων, προχώρησε σε έρευνες σε τρία σπίτια, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Συνολικά, τέσσερα άτομα προσήχθησαν και το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση από τις Αρχές.