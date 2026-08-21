Σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου.

Για την αντιμετώπιση του κύματος ζέστης τίθενται σε λειτουργία κλιματιζόμενοι χώροι με διευρυμένο ωράριο, ενώ παράλληλα διατίθενται δομές για τη φιλοξενία και διανυκτέρευση αστέγων.

Οι διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι χώροι και τα ωράρια λειτουργίας

Για την κάλυψη των αναγκών κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ο Δήμος ενεργοποιεί τις εξής δημοτικές εγκαταστάσεις:

Φουαγιέ Δημαρχιακού Μεγάρου (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1): Θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό από τις 08:00 έως τις 22:00 .

Θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό από τις . Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, 2ος όροφος): Λειτουργεί ως κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής από τις 09:00 έως τις 18:00 . Από τις 19:00 έως τις 08:00 το πρωί, ο χώρος θα λειτουργεί ως υπνωτήριο για γυναίκες.

Λειτουργεί ως κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής από τις . Από τις το πρωί, ο χώρος θα λειτουργεί ως υπνωτήριο για γυναίκες. Παράρτημα ΚΑΠΗ (Γρηγορίου Λαμπράκη 42): Θα λειτουργήσει από τις 19:00 έως τις 08:00 το πρωί ως υπνωτήριο για άνδρες.

Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες

Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων περιστατικών και συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας.

Συνιστάται επίσης ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων και της απευθείας έκθεσης στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής της θερμοκρασίας, η χρήση κλιματιζόμενων ή σκιερών χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η συχνή κατανάλωση νερού και υγρών, αποφεύγοντας την κατανάλωση αλκοόλ και βαριών γευμάτων και η συχνή επικοινωνία με ηλικιωμένους, άτομα που ζουν μόνα τους, ασθενείς και οικογένειες με μικρά παιδιά.