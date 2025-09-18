Αντιφασιστική πορεία πραγματοποιείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ’ όπου συγκρότησαν πορεία η οποία κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» είναι ένα από τα συνθήματα που φώναζαν όσοι συμμετέχουν στην πορεία, με τα πανό τους να γράφουν συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού.

Την κινητοποίηση επιτηρούν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις.

Λόγω της συγκέντρωσης είναι κλειστοί 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».