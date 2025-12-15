Υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου αποκαλύφθηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όταν διαπιστώθηκε ότι δημοτικά απορριμματοφόρα, εμφανίζονταν να περνούν διόδια σε περιοχές της νότιας Ελλάδας, χωρίς να υφίσταται καμία σχετική υπηρεσιακή δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τρεις μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι φέρονται, επί διάστημα περίπου δυόμισι ετών, να αφαίρεσαν ηλεκτρονικούς πομποδέκτες Egnatia Pass από παροπλισμένα απορριμματοφόρα και να τους τοποθέτησαν στα ιδιωτικά τους οχήματα. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούσαν προσωπικές μετακινήσεις, χρεώνοντας τα διόδια στον δήμο.

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, καταγράφηκαν περίπου 280 διελεύσεις από σταθμούς διοδίων, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν υπάλληλοι του δήμου παρατήρησαν υπέρογκες χρεώσεις, στους λογαριασμούς διοδίων. Ήδη διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση των ευθυνών.