Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05) σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 03:00, τρεις ληστές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο κατάστημα, κρατώντας όπλο στην περιοχή της Τριανδρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν και ακινητοποίησαν τον υπάλληλο του ψιλικατζίδικου άρπαξαν περίπου 400 ευρώ από το ταμείο, καθώς και καπνικά προϊόντα, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.