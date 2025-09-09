Άνδρας απείλησε, με κυνηγετική καραμπίνα, παρέα ανηλίκων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης επειδή έκαναν φασαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 6/9, σε πάρκο της περιοχής.

Βίντεο, που δείχνει τον άνδρα να προσεγγίζει τους ανηλίκους, απειλώντας τους με το όπλο στο χέρι, βγήκε στη δημοσιότητα, οδηγώντας τις τοπικές αρχές σε έρευνα και σε ταυτοποίηση του 49χρονου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν, χθες το πρωί, τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.