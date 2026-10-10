Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 18χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή είχε βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος προκειμένου να απλώσει ρούχα και λίγο αργότερα εντοπίστηκε τραυματισμένη στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η 18χρονη, αλλοδαπής καταγωγής, παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου, ενώ η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση.