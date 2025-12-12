Ρεπορτάζ: Μαριάννα Κορνάρου – Αντώνης Ζήβας

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στον συμβολικό αποκλεισμό της κεντρικής πύλης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, άρχισαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) να αποχωρούν, ολοκληρώνοντας τη δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν νωρίτερα στην περιοχή. Το πρωί είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, συνεχίζοντας τις πολυήμερες διαμαρτυρίες τους με ένα ακόμη συλλαλητήριο στο επίκεντρο του εμπορικού λιμένα.

Οι αγρότες αποφάσισαν, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην πόλη τις μεσημεριανές ώρες και σε «πολύ καλή συνεργασία» με την Τροχαία Θεσσαλονίκης, να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σημείο.

Λίγο μετά τις 14:00 τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν να κινούνται ανοίγοντας τον χώρο. Είχαν παραταχθεί από τις πρώτες ώρες της ημέρας τόσο μπροστά από την κεντρική πύλη του λιμανιού όσο και κατά μήκος της Ναυάρχου Κουντουριώτου, κλείνοντας το μέτωπο μπροστά στο λιμάνι και δίνοντας το στίγμα της νέας αγροτικής κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης ήταν οι πρώτοι που άφησαν το λιμάνι πίσω τους, κινούμενοι με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα κατά μήκος της Λεωφόρου Νίκης και της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, με κατεύθυνση τα Πράσινα Φανάρια, όπου έχουν εγκαταστήσει το μπλόκο τους από την περασμένη Παρασκευή.

Στη συνέχεια θακολούθησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων. Τα οχήματά τους κινήθηκαν μέσω της Βενιζέλου και στη συνέχεια της Τσιμισκή, προκειμένου να βγουν από το κέντρο και να επιστρέψουν στα διόδια των Μαλγάρων.

Θυμίζουμε πως σήμερα το πρωί οι αγρότες έβαλαν «πλώρη» για το λιμάνι με σκοπό να το αποκλείσουν συμβολικά.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στο μπλόκο των Μαλγάρων και από εκεί ξεκίνησαν προς ο λιμάνι της πόλης. Εκτός από τους αγρότες της Θεσσαλονίκης, στην κινητοποίηση συμμετείχαν και αγρότες από άλλες περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλίας που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Στα Μάλγαρα βρέθηκαν και οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας.

Εκατοντάδες επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι παράταξαν τα οχήματα τους κατά μήκος του λιμανιού, στέλνοντας στην κυβέρνηση το μήνυμα ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Η κινητοποίηση των αγροτών ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με κόρνες, σημαίες, καπνογόνα και… φέρετρα πάνω σε τρακτέρ.

Η συμβολική διαμαρτυρία κράτησε ως τις 15:00.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έφτασαν έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού περίπου στις 11 το πρωί που εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό όπου και την απέκλεισαν:

Η πρώτη απάντηση των αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»

Απάντηση στο «άνοιγμα» Μητσοτάκη για διάλογο, που τους καλεί στο γραφείο του το απόγευμα της Δευτέρας έδωσαν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της μικροφωνικής από εκπροσώπους των μπλόκων και των σωματείων που δίνουν το «παρόν» στο λιμάνι, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων ενημέρωσε τους αγρότες για το κάλεσμα του πρωθυπουργού, λέγοντας:

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε».

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς».

Εργαζόμενοι του ΟΣΕ : «Θα παλέψουμε όλοι μαζί»

Την συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών εξέφρασαν και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, με τον Νίκο Τσακλίδη, ξάδελφο της Αγάπης που σκοτώθηκε στα Τέμπη να δηλώνει «είστε σάρκα από τη σάρκα μας».

«Θα παλέψουμε όλοι μαζί, να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολίτη που μας ξεριζώνει από τα χωράφια να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση που λέει ότι η ζωή μας είναι κόστος», δήλωσε ο τεχνίτης και μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων της Ηellenic train.

Όπως αναφέρουν, στόχος τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά να εισακουστούν και να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους που παρά τον πανελλαδικό ξεσηκωμό παραμένουν άλυτα.

Η διακίνηση φορτίων στο λιμάνι διεξάγεται κανονικά, αλλά οι πύλες 5,6 και 1 έχουν κλείσει. Ανοιχτές παραμένουν οι πύλες 11 και 16.

Στο πλευρό των αγροτών έχουν φτάσει και διανομείς κούριερ και ντελίβερι δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στον αγώνα τους.

Υπάλληλοι του Λιμένα Θεσσαλονίκης μετά από εντολή της αστυνομίας κλείδωσαν με λουκέτα τη κεντρική πύλη του λιμανιού, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο:

«Εκκρεμεί μια συμφωνία με την αστυνομία για το αν θα πάρουμε κι εμείς γεωργικά μηχανήματα ή αν θα είμαστε όλοι με τα πόδια. Δεν θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, να ταλαιπωρήσουμε την πόλη και τον κόσμο», ανέφερε ο Ιωάννης Βογιατζής, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Η αστυνομία φαίνεται να έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο των αγροτών, οι οποίοι θέλουν να μπουν με τα τρακτέρ στο λιμάνι. Ήδη στο λιμάνι έχει φτάσει διμοιρία των ΜΑΤ, αλλά και μέλη της ΟΠΚΕ.

Η αστυνομία επίσης έστησε έναν φραγμό με περιπολικά στην έξοδο που οδηγεί από την εθνική οδό προς το λιμάνι.

Με πούλμαν από τα μπλόκα της Καστοριάς, της Κοζάνης και των Γρεβενών

Ένα κομβόι από πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη θα ξεκινήσει στις 09:00 το πρωί. Περίπου στις 11.30 θα φτάσουν στον κόμβο των Μαλγάρων για να κινηθούν με τους υπόλοιπους αγρότες προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στις 9:30 αγρότες προγραμματίζουν προσυγκέντρωση στο Δερβένι και θα ξεκινήσουν κατά τις 10:30 προς το λιμάνι με ιδιωτικά ΙΧ. Στο λιμάνι θα βρεθούν επίσης και αγρότες από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Στην κινητοποίηση θα μετάσχουν και αγρότες από το μπλόκο της Θεσσαλίας με ΙΧ καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και από άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία και κοινωνικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών.

Ατελέσφορη η συνάντηση των Κρητικών με τον Κώστα Χατζηδάκη

Την ίδια ώρα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση θα συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Οι περαιτέρω κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης θα αποφασιστούν μετά το πέρας της νέας σημερινής συνάντησης.

Έχυσαν γάλα στην Καβάλα

Χθες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας και της Καβάλας προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις. Αγροτοκτηνοτρόφοι της Καβάλας πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου περιπολικό κάθετα στον δρόμο απέκοψε τον δρόμο των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραμένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας δηλώνουν οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας, που για τον σκοπό αυτό προχώρησαν χθες σε αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα.

Πανελλαδικός συντονισμός των κινητοποιήσεων στη Νίκαια

Ειδική σύσκεψη προγραμματίζεται, αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας Λάρισας, όπου εκπρόσωποι από τα 50 περίπου εγάλα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα θα μετάσχουν για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Thestival, Typosthes και ΑΠΕ

Με πληροφορίες από: Thesspost – thes.gr