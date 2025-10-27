Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, παρουσία της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και σύσσωμης της αστυνομικής ηγεσίας, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού των ΜΑΤ που δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος στις 27 Δεκεμβρίου του 2023.

Η προτομή έχει τοποθετηθεί στο πάρκο που έλαβε το όνομα «Γιώργος Λυγγερίδης» στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως με Καμβουνίων. Κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού, Σάκης Λυγγερίδης δήλωσε ότι «είμαι πολύ περήφανος όχι γιατί έγινε το μνημείο. Ήμουν περήφανος από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι και σήμερα. Και σήμερα είμαι ακόμη πιο περήφανος, γιατί έδειξε ο γιος μου τι σημαίνει αυταπάρνηση, τι σημαίνει παλικαριά. (…)».

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία, τον αρχηγό, αισθάνομαι ότι είμαι και εγώ στην οικογένειά σας και το βλέπω. Στις 5 Νοεμβρίου ξεκινάει μια δίκη, μεγάλη δίκη. Αυτή τη μεγάλη δίκη δεν μπορώ να την πάω μόνος μου. Είναι όλης της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα ήταν δικιά μου αν ο γιος μου είχε εμπλακεί σε ένα καβγά, σε ένα τροχαίο. Άρα δεν είμαι μόνος μου, είμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους μπαχαλάκηδες με τις κουκούλες. Αθάνατος. Αύριο γιορτάζουμε το ένδοξο όχι. Πώς το γιορτάζουμε, με μπαχαλάκηδες; Με τους γνωστούς – αγνώστους με τις κουκούλες; Έτσι γιορτάζουμε; Έτσι ήθελαν αυτοί που έπεσαν στα σύνορα, έτσι θέλουν όλοι αυτοί οι ένστολοι. Ήρθε η ώρα να πούμε κι εμείς όχι δεν πάει άλλο. Ήμουν νιος και γέρασα. Τα ίδια άκουγα τα ίδια ακούω. Χάσαμε τα ιδανικά μας, χάσαμε τις φιλίες, κάποτε είχαμε ένα σεβασμό στον αστυνομικό, στον παπά της ενορίας, στον δάσκαλο που μας μάθαινε τα γράμματα. Και τώρα ο δάσκαλος φοβάται να μιλήσει σε ένα παιδάκι. Σοβαρά μιλάμε; όταν αυτό το παιδάκι δεν μπορεί να το συμμορφώσει μια δασκάλα ή ένας δάσκαλος, ποιος θα το κάνει; Ο αστυνομικός; που έχει μάθει από μικρό να τον αποκαλεί μπάτσο, γουρούνι και δολοφόνο; Γιατί έτσι εμείς τους αφήσαμε να μαθαίνουν».

Ο Σάκης Λυγγερίδης υποκλίθηκε μπροστά στην προτομή του γιου του, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Συγκινημένος, ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης υπογράμμισε ότι «πολλοί επέλεξαν να κινδυνολογήσουν, με χαρακτηριστικότερη την έκφραση «καλά, εδώ που γίνονται επεισόδια θα βάλετε τη προτομή ενός Ματατζή; Και απαντάμε, ναι εδώ είναι το καταλληλότερο σημείο. Για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις ακραίες μειοψηφίες με τις κουκούλες που σπάνε, καίνε, βανδαλίζουν και δολοφονούν».

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως «Ο Αριστοφάνης έλεγε πως τους ήρωες δεν τους βρίσκεις ποτέ στο σκοτάδι και είναι αλήθεια, όμως ο δικός μας ήρωας υπερέβη και αυτό. Βρέθηκε στο σκοτάδι των επεισοδίων. Ένας ευσυνείδητος αστυνομικός. Με μία πράξη λεβέντικη αλλά έναν φόρο βαρύ».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, στον χαιρετισμό του σημείωσε ότι «Προέρχομαι κι εγώ από τους ‘κακούς’ αστυνομικούς των ΜΑΤ, για κάποιους από εμάς εκείνος ο χρόνος σταμάτησε. Ο Γιώργος Λυγγερίδης είναι ήρωας. Πέρα από ήρωας είναι και θύμα. Θύμα της βίας, των παθογενειών της μεταπολίτευσης».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δεχόμενος συγχαρητήρια για τον ρόλο του στην δημιουργία του μνημείου, επεσήμανε ότι «η ονομασία του πάρκου στο όνομα του Ήρωα, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στο πρόσωπο του Γιώργου Λυγγερίδη που δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος αλλά και στη μεγάλη οικογένεια των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. (…) Είναι αλήθεια, πως η ευθύνη του Αστυνομικού απέναντι στον Πολίτη, στην Πατρίδα και στην Ιστορία είναι διαρκής. Ομοίως, όμως, είναι ακέραια και διαρκής η ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στον Αστυνομικό. (…) «Σάκη, Ευγενία υποκλινόμαστε με σεβασμό», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο δήμαρχος, απευθυνόμενος στους γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρης Μάλλιος έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια και έδωσε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που χειρίστηκαν προανακριτικά την υπόθεση με συνέπεια τον εντοπισμό των δραστών και υπογράμμισε πως η ΕΛΑΣ θα βρίσκεται για πάντα δίπλα στην οικογένεια.

Πηγή: thesspost.gr

Π.Π.