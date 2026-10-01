Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό θα εφαρμοστεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, από τις 23:30 και έως τις 05:30 της επομένης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία).

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Επταπύργιο) που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Ελ. Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφ. Όχι, όπου τα οχήματα μέσω του κλάδου εισόδου Αγίου Παύλου θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι, για όλα τα οχήματα και ειδικά για τα βαρέα οχήματα, θα υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών ερχόμενων από την Εγνατία Οδό και τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή οδό, με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων «Περιφερειακή Οδός κλειστή προς Αεροδρόμιο» για την διέλευση αυτών μέσω των οδών Λαγκαδά, Αγ. Δημητρίου και Κατσιμίδη, όπου μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία), θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς το αποκλεισμένο τμήμα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ