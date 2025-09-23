Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, ένας 15χρονος μαθητής στην περιοχή της Βόλβης στη Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και εκβιασμού, από δύο κουκουλοφόρους, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full-face, τον προσέγγισαν στην περιοχή της Ασπροβάλτας και με τη βία τον επιβίβασαν σε ένα λευκό βαν. Τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία, όπου τον ξυλοκόπησαν και του αφαίρεσαν το ποσό των 50 ευρώ που είχε στο πορτοφόλι του. Πριν τον αφήσουν ελεύθερο, τον απείλησαν ότι αν δεν τους παρέδιδε 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες ή αν απευθυνόταν στην Αστυνομία, θα τον σκότωναν.

Ο ανήλικος, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς του και μαζί κατήγγειλαν το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης. Οι αρχές, έπειτα από έρευνες, προχώρησαν την ίδια ημέρα στη σύλληψη του ενός εκ των δύο δραστών, ενός 18χρονου, που σύμφωνα με την αστυνομία είχε απειλήσει ξανά το θύμα λίγες ημέρες νωρίτερα, ζητώντας του 500 ευρώ.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου, ο οποίος οδηγούσε το βαν. Αξίζει να επισημανθεί, πως το θύμα και ο δράστης γνωρίζονται. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου, για την επιβεβαίωση και αξιολόγηση των σωματικών βλαβών που υπέστη.