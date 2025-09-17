Άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο αντίστοιχων περιστατικών.

Ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών άρπαξε βίαια από τον λαιμό τη σύζυγό του και την πέταξε στο έδαφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ, στην περιοχή της Χαριλάου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η σύζυγός του ειδοποίησε την αστυνομία και εν συνεχεία υπέβαλε μήνυση εις βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, δεν είναι η πρώτη φορά, που ο συγκεκριμένος άνδρας, ασκεί βία εις βάρος της 31χρονης.

Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ που έσπευσαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο, ενώ η γυναίκα επέστρεψε στην κατοικία της συνοδεία υπηρεσιακού οχήματος της αστυνομίας.

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα πραγματοποιούνται καθημερινά 70 – 80 συλλήψεις, για κακοποιήσεις γυναικών.