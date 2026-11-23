Ένα απρόσμενο περιστατικό αναστάτωσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής (22/11). Συγκεκριμένα, ένα όχημα του ΕΚΑΒ ενεπλάκη σε τροχαίο με επιβατικό αυτοκίνητο, ακριβώς στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Ιασωνίδου, την ώρα που εκτελούσε επείγουσα διακομιδή.

Η επείγουσα μεταφορά από την Κατερίνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του ασθενοφόρου βρισκόταν μια μητέρα με το μωρό της, τους οποίους το πλήρωμα είχε παραλάβει από την Κατερίνη. Προορισμός τους ήταν το «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο, καθώς το μικρό παιδί είχε καταπιεί κάποιο ξένο αντικείμενο και έχρηζε άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Παρά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ατύχημα δεν είχε δυσάρεστες συνέπειες, αφού δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός.

Η μητέρα και το βρέφος παρελήφθησαν άμεσα από δεύτερο όχημα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Πηγή: thestival.gr