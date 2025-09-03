Δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επενέβησαν σωτήρια, σώζοντας μια 26χρονη γυναίκα από βέβαιο κίνδυνο, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο διαμέρισμά της, στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 23.00 το βράδυ, οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε πολυκατοικία στην οδό Οδυσσέως, μετά από καταγγελία ένοικου, για ύποπτη παρουσία στο κτήριο.

Αν και αρχικά δεν εντόπισαν κάποιον στον έβδομο όροφο, κατά την κάθοδό τους άκουσαν έναν αχνό ήχο, που τους κίνησε την περιέργεια.

Ακολουθώντας τον ήχο, έφτασαν στην πόρτα ενός διαμερίσματος και χτύπησαν δυνατά.

Τότε άκουσαν καθαρά τη φωνή μιας γυναίκας, να καλεί σε βοήθεια.

Φωνάζοντας « Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα! », ανάγκασαν έναν άνδρα με καλυμμένο πρόσωπο να βγει από το διαμέρισμα, τον οποίο ακινητοποίησαν άμεσα.

Λίγα λεπτά αργότερα, με τη συνδρομή συναδέλφων, εντοπίστηκε και δεύτερος δράστης, που κρυβόταν στην τουαλέτα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές, πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 39χρονο, οι οποίοι, επιχείρησαν να τραυματίσουν τους αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησις τους και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών, στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Εις βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και εξύβριση, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.