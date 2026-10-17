Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί ένα απίστευτο συμβάν στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας αστυνομικός ήρθε σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με πολίτη. Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε η βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων σε παρκαρισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας οδηγός που προσπαθούσε να ξεπαρκάρει υπέδειξε στον ένστολο ότι επέβαλε πρόστιμα σε λάθος σημείο, υποστηρίζοντας πως η απαγορευτική σήμανση βρισκόταν σε άλλο μέρος του δρόμου.

Η παρατήρηση του πολίτη προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του αστυνομικού, με τον διάλογο να ξεφεύγει σύντομα από τα όρια.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός προέβη σε μια απρόσμενη κίνηση. Άρχισε να βγάζει σταδιακά τα υπηρεσιακά του είδη —από το μπουφάν και το αλεξίσφαιρο γιλέκο μέχρι το γκλομπ και τη ζώνη με το υπηρεσιακό του πιστόλι— αφήνοντάς τα εκτεθειμένα στην άκρη του οδοστρώματος, ενώ η συνομιλία συνεχίζονταν σε υψηλούς τόνους.

Ακολουθεί το βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ:

Το περιστατικό έληξε όταν οι δύο πλευρές απομακρύνθηκαν, ωστόσο η σκηνή καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης παρακείμενου υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη αναζητήσει το υλικό από τις κάμερες για την πλήρη ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου αστυνομικού, ενώ έχει δρομολογηθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την απόδοση ευθυνών.