Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 24χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί επειδή σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονο, σε καφέ – μπαρ, στο κέντρο της πόλης.

Ο 24χρονος μπάρμαν είχε συλληφθεί το βράδυ της Κυριακής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο ελέγχων για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Απολογούμενος ο μπάρμαν είπε ότι ο 15χρονος μπήκε στο μαγαζί με παρέα ενηλίκων, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν ήρθε σε απευθείας επαφή με τον ανήλικο. «Όταν είναι γεμάτο το μαγαζί δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εμένα μού ήρθε η παραγγελία από την σερβιτόρα και την ετοίμασα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε αστυνομικός ο 15χρονος δεν παρουσίαζε σημάδια μέθης και η κατάστασή του ήταν καλή. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή τού κατηγορουμένου, αλλά η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε την αθώωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: A.A.