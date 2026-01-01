Στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που ο κόσμος υποδεχόταν το νέο έτος, μια ηρωική πράξη, άλλαξε τη ζωή τριών συνανθρώπων μας. Οι συγγενείς ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στην Εντατική του Νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» με εγκεφαλική αιμορραγία και τελικά υπέστη εγκεφαλικό θάνατο, αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του. Η οδύνη τους, μετουσιώθηκε σε γενναιότητα και μεγαλείο ψυχής.

Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ήταν η μεταμόσχευση του ήπατος σε έναν 50χρονο ασθενή, καθώς και η προγραμματισμένη μεταμόσχευση των δύο νεφρών σε άλλους ασθενείς. Ο αγώνας των γιατρών και των χειρουργικών ομάδων του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» ήταν ασταμάτητος, καθώς οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά τη δωρεά.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Δόντσιος, Πρόεδρος των Εργαζομένων στο «Ιπποκράτειο», η διαδικασία της μεταμόσχευσης εξελίχθηκε ομαλά και «μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως το αποτέλεσμα θα είναι άκρως θετικό».

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανάρτησε στα social media μήνυμα θαυμασμού για την ηρωική πράξη των συγγενών του δότη και των επαγγελματιών υγείας, που εργάστηκαν αδιάκοπα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στο μήνυμά του, τόνισε το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής και τη σημασία της δωρεάς οργάνων, ευχαριστώντας όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.