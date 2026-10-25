Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (24/10) ένας 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται για διαδοχικές ληστείες σε καταστήματα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων έπειτα από στοχευμένες αναζητήσεις.

Λεία πάνω από 2.000 ευρώ για τον δράστη

Όπως προέκυψε από την έρευνα, την Παρασκευή (23/10) είχε εισβάλει σε δύο διαφορετικά καταστήματα της περιοχής και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, απέσπασε καπνικά προϊόντα καθώς και χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως, όταν εντοπίστηκε από τις Αρχές, ο 35χρονος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν άμεσα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια, και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.