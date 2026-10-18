Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 46χρονο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του καταγγέλθηκαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και παράνομης κατακράτησης της συντρόφου του.

Η σύλληψη σημειώθηκε το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον 46χρονο, ξένης καταγωγής μαζί με την 47χρονη επίσης αλλοδαπή σύντροφό του και, διαπιστώνοντας ότι εκείνη βρισκόταν σε δυσχερή κατάσταση, μετέφεραν και τους δύο αρχικά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθείς φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του την ίδια ημέρα, τόσο στην οικοδομή όπου διαμένουν στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όσο και μέσα στο αυτοκίνητό του.

Επιπλέον, καταγγέλθηκε ότι στις 15 Οκτωβρίου άσκησε και πάλι σωματική βία σε βάρος της και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.