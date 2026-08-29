Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με 47χρονο να συλλαμβάνεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο άνδρας μετέβη σε ψυχολόγο μετά από προκαθορισμένο ραντεβού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και αποφάσισε να βγάλει και να της επιδείξει τα γεννητικά του όργανα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 47χρονος δεν περιορίστηκε στην προβλεπόμενη διαδικασία της θεραπείας, αλλά αντ΄αυτού γδύθηκε μπροστά στη ψυχολόγο.

Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν, οι αστυνομικές Αρχές τον συνέλαβαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: Thestival