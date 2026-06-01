Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 49χρονη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.

Η σύλληψη της γυναίκας έγινε την Κυριακή 31 Μαΐου σε περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε δέσει τρεις γάτες στο μπαλκόνι της.

Ειδικότερα, οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά διαπίστωσαν πως η γυναίκα διατηρούσε τις γάτες δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival