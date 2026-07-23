Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν τα στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, ως υπαίτιου για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Δερβένι.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η φωτιά που κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου (στα όρια των δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά) προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών.

Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, ο 51χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες κάνοντας χρήση μηχανικού καταστροφέα. Από τους σπινθήρες που προκλήθηκαν, οι φλόγες επεκτάθηκαν αστραπιαία στη χαμηλή βλάστηση και την αγροτοδασική έκταση λόγω των ξηρών συνθηκών.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Να υπενθυμίσουμε πως η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί καθώς στήθηκε μια συντοιισμένη επιχείρηση από 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 2ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Από τη δύναμη αυτή, οι 22 πυροσβέστες είναι από τη Μολδαβία όπως και τρία εκ των οχημάτων καθώς και εθελοντές. Από αέρος επιχείρησαν με ρίψεις νερού επτά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.