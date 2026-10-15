Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε μια 54χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο σπίτι της διατηρούσε πάνω από 100 ζώα.

Η γυναίκα συνελήφθη αρχικά για ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με μια 35χρονη με καταγωγή από την Αλγερία, την οποία έφτασε σε σημείο να την απειλήσει.

Έτσι ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι της και αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Θέρμης δεν τον είχαν ξανά δει. Ειδικότερα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 54χρονη διατηρούσε στην οικία της περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Όπως προέκυψε, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

Πηγή: Thestival