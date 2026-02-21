Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η Τροχαία της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, της υπερβολικής ταχύτητας και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, συνελήφθη σήμερα (21/2) τα ξημερώματα 25χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν με 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης. Στο συγκεκριμένο σημείο, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα, γεγονός που καθιστά την παράβαση ιδιαιτέρως σοβαρή.

Επίσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 41χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην περιοχή της Τούμπας, υπό την επήρεια μέθης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, έδειξαν τιμές 0,92 και 0,86 mg/l.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση.