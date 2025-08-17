Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη των αδειούχων, αλλά και των εκδρομέων του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται κατά διαστήματα στα διόδια των Μαλγάρων και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 18:00 άνοιξαν οι μπάρες για να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

Δεν παρατηρούνται, μέχρι αυτή την ώρα, ιδιαίτερα προβλήματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων με τα αυτοκίνητα που επιστρέφουν από Χαλκιδική.

Στο δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής, οι οδηγοί συναντούν κίνηση στη διασταύρωση της Νικήτης, αλλά η ταλαιπωρία δεν κρατάει πολύ ώρα.